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Наталья Рудова похвасталась очередным соблазнительным купальником

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Наталья Рудова довольно часто выкладывает откровенные фотографии в своём Instagram-аккаунте. Среди них много снимков с отдыха, на которых актриса запе

Наталья Рудова довольно часто выкладывает откровенные фотографии в своём Instagram-аккаунте. Среди них много снимков с отдыха, на которых актриса запечатлена в различных купальниках.

Недавно Наталья продемонстрировала очередную новинку — бикини белого цвета, частично оголяющее её грудь. Фотография сопровождалась цитатой о путешествиях, взятой из книги «По дороге в вечность» американской писательницы Джессики Редмирски.

По мнению некоторых подписчиков, судя по фото в Instagram, Рудова постоянно путешествует и непонятно, когда же она работает. Сама же актриса сообщила, что её аккаунт — это лишь красивая картинка в жизни её поклонников, не имеющая практически ничего общего с реальностью. В отличие от многих своих коллег, она не любит делиться своими проблемами с окружающими. О том, что происходит в жизни Натальи можно лишь с трудом догадаться из её постов.

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