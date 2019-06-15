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Насти Каменских рассказала о незабываемом девичнике

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Свадьба Насти Каменских состоялась в конце мая, после чего она отправилась в медовый месяц. Недавно певица вернулась из Турции и поделилась с поклонни

Свадьба Насти Каменских состоялась в конце мая, после чего она отправилась в медовый месяц. Недавно певица вернулась из Турции и поделилась с поклонниками воспоминаниями, в частности, рассказала о девичнике, организованном её подругами.

Начать празднование девушки решили с розыгрыша, для чего попросили своих знакомых переодеться в полицейских. «Стражи правопорядка» остановили машину Каменских и прочли ей закон Украины о девичнике, после чего посвятили её при помощи фаллоимитатора. По словам Насти, в первый момент она даже не поняла, что стала жертвой розыгрыша.

После этого на белом лимузине Настя отправилась в отель, где празднование продолжалось в президентском номере. Подруги развлекали певицу забавными заданиями, провели фотосессию и подарили невесте шелковый халат и корону с фатой. Затем Каменских немного ошарашили — на праздник был приглашён стриптизёр.

В завершение девичника невеста написала на воздушных шариках сокровенное желание, и затем отпустила их в небо.

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