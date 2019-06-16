Здесь рождаются новости.
Главная
АВТО

На видео впервые показали бронеавтомобиль «Тигр Next»

Дата:
Есть видео
На международном военно-техническом форуме «Армия-2019» был продемонстрирован бронированный внедорожник «Тигр Next». Правда, его м

На международном военно-техническом форуме «Армия-2019» был продемонстрирован бронированный внедорожник «Тигр Next». Правда, его можно было увидеть лишь частично — его практически полностью скрывал накинутый поверху брезент.

По имеющейся неподтверждённой информации, автомобиль обладает грузоподъемностью в 1,6 тонны. Благодаря противоминной защите, он может выдержать взрыв снаряда весом до 6-ти килограмм. Также, по сравнению с предыдущей моделью, новый «Тигр» получил дизельный агрегат повышенной мощности, а кондиционер и система очистки воздуха позволит находящимся внутри людям чувствовать себя более комфортно.

На видео можно заметить, что внедорожник обладает светодиодными фарами и устройством для буксировки. Радиаторная решётка выполнена в трапециевидной форме с меньшим основанием, также можно заметить металлические «подножки».

Новости по теме:

  1. В России увеличилась стоимость китайского кроссовера DFM AX7
  2. Porsche показала рендер Boxster 718 Spyder нового поколения
  3. Опубликован рейтинг самых безопасных компактных кроссоверов

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Назван самый дорогой автомобиль в мире

KIA Rio в мае остался самым популярным авто на российском рынке

Кроссовер Chery Tiggo 7 приедет в Россию весной 2019 года

Пользователи восхитились рендерами Lada Vesta в кузове пикап

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках