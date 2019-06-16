На видео впервые показали бронеавтомобиль «Тигр Next»

На международном военно-техническом форуме «Армия-2019» был продемонстрирован бронированный внедорожник «Тигр Next». Правда, его можно было увидеть лишь частично — его практически полностью скрывал накинутый поверху брезент.

По имеющейся неподтверждённой информации, автомобиль обладает грузоподъемностью в 1,6 тонны. Благодаря противоминной защите, он может выдержать взрыв снаряда весом до 6-ти килограмм. Также, по сравнению с предыдущей моделью, новый «Тигр» получил дизельный агрегат повышенной мощности, а кондиционер и система очистки воздуха позволит находящимся внутри людям чувствовать себя более комфортно.

На видео можно заметить, что внедорожник обладает светодиодными фарами и устройством для буксировки. Радиаторная решётка выполнена в трапециевидной форме с меньшим основанием, также можно заметить металлические «подножки».