Здесь рождаются новости.
Главная
АВТО

На российском рынке начались продажи нового Kia Soul

Дата:
На авторынке РФ стартовали продажи кроссовера Kia Soul следующей генерации. За базовую версию модели официальные дилеры просят 1 миллион 29 тысяч рубл

На авторынке РФ стартовали продажи кроссовера Kia Soul следующей генерации. За базовую версию модели официальные дилеры просят 1 миллион 29 тысяч рублей.

В России моторная линейка новинки состоит из двух бензиновых атмосферных моторов. Первый из них имеет объем 1,6 литра и мощность 123 «лошадки». Он может работать как с МКПП, так и с «автоматом». Второй двигатель представляет собой 2,0-литровый силовой агрегат, выдающий 150 «лошадей». Он способен работать только с автоматической трансмиссией. Есть также спортивный вариант модели, оснащенный турбированным 200-сильным дизелем объемом 1,6 литра, работающим вместе с 7-скоростным «роботом».

Даже начальная модификация автомобиля имеет 6 подушек безопасности, функцию курсовой устойчивости, датчики давления в шинах, дисковые тормоза и различные электронные помощники.

Новости по теме:

  1. УАЗ вспомнил о военной модели «Белозор»
  2. Сегмент C вернулся в тройку лидеров на авторынке России
  3. Опубликованы дебютные фото 4-дверного пикапа Lada 4х4

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Автомобили Aurus раскуплены по предзаказам на два года вперед

В Японии создали трансформирующегося в автомобиль робота

Трехколесный электрокар создали в технопарке «Калибр»

Названы российские цены на обновленный Nissan Qashqai

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках