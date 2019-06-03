На российском рынке начались продажи нового Kia Soul

На авторынке РФ стартовали продажи кроссовера Kia Soul следующей генерации. За базовую версию модели официальные дилеры просят 1 миллион 29 тысяч рублей.

В России моторная линейка новинки состоит из двух бензиновых атмосферных моторов. Первый из них имеет объем 1,6 литра и мощность 123 «лошадки». Он может работать как с МКПП, так и с «автоматом». Второй двигатель представляет собой 2,0-литровый силовой агрегат, выдающий 150 «лошадей». Он способен работать только с автоматической трансмиссией. Есть также спортивный вариант модели, оснащенный турбированным 200-сильным дизелем объемом 1,6 литра, работающим вместе с 7-скоростным «роботом».

Даже начальная модификация автомобиля имеет 6 подушек безопасности, функцию курсовой устойчивости, датчики давления в шинах, дисковые тормоза и различные электронные помощники.