Москвичи смогут увидеть тесное сближение Марса и Меркурия 18 июня

Жителям Москвы и Московской области удастся рассмотреть сближение Меркурия и Марса сегодня вечером, 18 июня. Данная информация была раскрыта российскими астрономами.

Согласно словам исследователей космоса, увидеть планеты рядом друг с другом можно будет в районе созвездия Близнецов. Оба космических объекта встанут всего в 13 угловых минутах друг от дружки и простоят так непродолжительный период времени. Ученые советуют начать наблюдение за планетами в полдесятого вечера по Москве.

Астрономы отмечают, что под сближением подразумевается не их фактическое приближение друг к другу, а прохождение одного космического тела перед другим, причем угловое расстояние между ними не должно превышать 6-7 градусов.