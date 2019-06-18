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Москвичи смогут увидеть тесное сближение Марса и Меркурия 18 июня

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Жителям Москвы и Московской области удастся рассмотреть сближение Меркурия и Марса сегодня вечером, 18 июня. Данная информация была раскрыта российски

Жителям Москвы и Московской области удастся рассмотреть сближение Меркурия и Марса сегодня вечером, 18 июня. Данная информация была раскрыта российскими астрономами.

Согласно словам исследователей космоса, увидеть планеты рядом друг с другом можно будет в районе созвездия Близнецов. Оба космических объекта встанут всего в 13 угловых минутах друг от дружки и простоят так непродолжительный период времени. Ученые советуют начать наблюдение за планетами в полдесятого вечера по Москве.

Астрономы отмечают, что под сближением подразумевается не их фактическое приближение друг к другу, а прохождение одного космического тела перед другим, причем угловое расстояние между ними не должно превышать 6-7 градусов.

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