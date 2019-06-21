Минпромторг заключит контракты с пятью автоконцернами

Согласно сообщению Минпромторга РФ, межведомственная комиссия готова заключить специальные инвестиционные контракты (СПИКи) с рядом автомобильных компаний.
Данные контракты, как рассчитывается, поспособствуют привлечению более 100 миллиардов рублей инвестиций в экономику.
Среди указанных компаний такие автогиганты, как Автотор, GM-АвтоВАЗ, PSA, Volvo Trucks и Volkswagen. Chevrolet Niva планирует разнообразить свой модельный ряд. Volvo думает наладить производство грузовых автомобилей. Volkswagen собирается углубить локализацию моделей, уже прошедших испытание рынком.
Согласно проектам, будет налажено изготовление необходимых компонентов автомобиля, среди которых коробки передач, двигатели, различные детали и элементы.