Здесь рождаются новости.
Главная
АВТО

Минпромторг заключит контракты с пятью автоконцернами

Дата:
Согласно сообщению Минпромторга РФ, межведомственная комиссия готова заключить специальные инвестиционные контракты (СПИКи) с рядом автомобильных комп

Согласно сообщению Минпромторга РФ, межведомственная комиссия готова заключить специальные инвестиционные контракты (СПИКи) с рядом автомобильных компаний.

Данные контракты, как рассчитывается, поспособствуют привлечению более 100 миллиардов рублей инвестиций в экономику.

Среди указанных компаний такие автогиганты, как Автотор, GM-АвтоВАЗ, PSA, Volvo Trucks и Volkswagen. Chevrolet Niva планирует разнообразить свой модельный ряд. Volvo думает наладить производство грузовых автомобилей. Volkswagen собирается углубить локализацию моделей, уже прошедших испытание рынком.

Согласно проектам, будет налажено изготовление необходимых компонентов автомобиля, среди которых коробки передач, двигатели, различные детали и элементы.

Новости по теме:

  1. Шведский блогер Симона Гирц переделала электрокар Tesla Model 3 в пикап
  2. В «АвтоВАЗе» рассказали о причинах падения продаж Lada Xray
  3. В МВД предложили ограничивать права автомобилистов без суда

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Бюджетный кроссовер Kia Tusker появится на рынке США в 2019 году

Aston Martin представил «заряженную» версию Rapide AMR

Стоимость Lada Vesta SW и Vesta SW Cross стартует от 620 тысяч рублей

АвтоВАЗ отзывает более 41 тысячи автомобилей Lada Vesta в России

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках