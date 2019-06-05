Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50

Согласно данным Роспотребнадзора, около половины всех российских женщин к 55 годам страдают от ожирения.

Эту информацию прокомментировала телеведущая Елена Малышева, высказав убеждение, что подобным образом природа нашла наиболее эффективный способ избавиться от уже ненужных ей людей старше 50-ти лет. При этом она уточнила, что женщины страдают уже после 45 лет. Кроме того, женщин с ожирением практически в два раза больше мужчин, и они в целом сильнее подвержены риску, так как из-за ожирения у них значительно повышаются шансы пострадать от рака груди. Также излишний вес чреват инфарктами, инсультами, и другими видами рака.

По мнению Малышевой, объясняется это тем, что у мужчин есть гормон тестостерон, отвечающий кроме всего прочего и за сжигание жира. У женщин же он практически отсутствует. Следующая причина — у мужчин больше мышечная масса, благодаря которой им проще и быстрее избавиться от жира.

Кроме этого, Малышева упомянула о двух периодах в жизни женщин, когда наступает пик ожирения — до и после родов, а также до и после климакса. Во время этих процессов происходит изменение гормонального фона, а вместе с ним и набор веса.