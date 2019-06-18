Любовь Толкалина продемонстрировала «мостик»

Любовь Толкалина последние несколько лет не могла попасть на фестиваль «Кинотавр», однако в этом году успела, хоть и ненадолго — всего на два дня. Она похвасталась этим в Instagram, а недавно опубликовала очередной снимок с мероприятия.

На снимке Любовь позирует на фоне фестивального постера, облачившись лишь в тёмный купальник. При этом 41-летняя актриса встала в одну из поз йоги — «мостик», продемонстрировав тем самым свою силу и гибкость. В подписи к фотографии Толкалина благодарит команду Кинотавра за организацию фестиваля и проведённые «необыкновенные дни» и многочисленные знакомства, встречи и концерты.

Толкалина уже не в первый раз публикует снимки в купальниках или даже вовсе без одежды, однако они каждый раз радуют её поклонников, восторгающихся фигурой актрисы.