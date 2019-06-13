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Lexus показал летающий автомобиль для новых «Людей в черном»

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Японская компания Lexus продемонстрировала летающую машину, созданную специально для кинокартины «Люди в черном: Интернэшнл». На дорогах общего пользо

Японская компания Lexus продемонстрировала летающую машину, созданную специально для кинокартины «Люди в черном: Интернэшнл».

На дорогах общего пользования автомобиль выглядит как стандартная модель RC F, оснащенная бензиновым 472-сильным двигателем объемом 5,0 литра. Однако, по сюжету, он способен трансформироваться в настоящий космолет, оборудованный уникальным «квазарным» двигателем.

Создатели мифической машины отмечают, что до первой «сотни» она может разогнаться за долю секунды. К тому же в ней установлен электронный помощник Amazon Alexa, знающий 7 триллионов языков, и межгалактический «навигатор».

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