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Кроссовер Hyundai Venue пользуется огромным спросом

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Южнокорейская модель Hyundai Venue появилась в продаже в конце мая 2019 года, сумев до этого набрать свыше 33 000 оплаченных предзаказов. Недавно авто

Южнокорейская модель Hyundai Venue появилась в продаже в конце мая 2019 года, сумев до этого набрать свыше 33 000 оплаченных предзаказов. Недавно автомобили получила первая тысяча покупателей.

Согласно проведенному недавно опросу стало известно, что спрос на кроссовер необычайно велик – количество автомобилистов, желающих купить его, уже превысило 200 000 водителей. Однако возможности предприятия крайне ограничены, поэтому оно способно выпускать не больше 9000 авто в месяц. В результате очередь за моделью уже достигла нескольких месяцев.

Напоминаем, что базовую комплектацию Venue на индийском авторынке можно приобрести всего за 650 000 рупий (около 589 000 рублей). Линейка моторов новинки включает в себя атмосферный мотор объемом 1,2 литра и мощностью 83 «лошадки», а также 120-сильный турбированный двигатель объемом 1,0 литра и 90-сильный дизель объемом 1,4 литра.

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