Kia приступила к дорожным тестам нового Sorento

Южнокорейский автопроизводитель Kia начал проведение дорожных тестов модели Sorento новой генерации. Прототип внедорожника был обнаружен на дорогах Швейцарии.

Практически все части кузова спрятаны под камуфляжной пленкой, но даже так можно заметить, что автомобиль будет иметь более угловатый внешний вид, массивную решетку радиатора и узкие передние фары. Однако сильнее всего изменится задняя часть машины. Судя по искусственной «надстройке», размещенной на корме, новинка серьезно увеличится в размерах.

Про технические параметры и оснащение нового внедорожника практически ничего не известно. Эксперты отмечают, что он может быть оснащен либо подключаемой, либо полноценной гибридной системой. Его также оснастят различными электронными помощниками. Более подробные сведения будут раскрыты на официальной презентации авто, которая состоится лишь в следующем году.