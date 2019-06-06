Здесь рождаются новости.
Главная
АВТО

Kia приступила к дорожным тестам нового Sorento

Дата:
Южнокорейский автопроизводитель Kia начал проведение дорожных тестов модели Sorento новой генерации. Прототип внедорожника был обнаружен на дорогах Шв

Южнокорейский автопроизводитель Kia начал проведение дорожных тестов модели Sorento новой генерации. Прототип внедорожника был обнаружен на дорогах Швейцарии.

Практически все части кузова спрятаны под камуфляжной пленкой, но даже так можно заметить, что автомобиль будет иметь более угловатый внешний вид, массивную решетку радиатора и узкие передние фары. Однако сильнее всего изменится задняя часть машины. Судя по искусственной «надстройке», размещенной на корме, новинка серьезно увеличится в размерах.

Про технические параметры и оснащение нового внедорожника практически ничего не известно. Эксперты отмечают, что он может быть оснащен либо подключаемой, либо полноценной гибридной системой. Его также оснастят различными электронными помощниками. Более подробные сведения будут раскрыты на официальной презентации авто, которая состоится лишь в следующем году.

Новости по теме:

  1. АвтоВАЗ подтвердил разработку Lada 4х4 нового поколения
  2. АвтоВАЗ отзывает более 900 автомобилей Lada XRay из-за серьезной поломки
  3. Ravon назвал цены и комплектации R2 и R4 для России

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Британец разогнал свой сарай на колесах до 156 км/ч

Эксперт раскрыл главные проблемы электрогрузовика Tesla Semi

Nissan показала рамный внедорожник на рендере

Toyota показала новый фургон ProAce City

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках