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Kia представит в июне новый глобальный кроссовер Seltos

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Южнокорейский автопроизводитель Kia в этом месяце покажет новый глобальный кроссовер под названием Seltos. На авторынке РФ его продажи начнутся в след

Южнокорейский автопроизводитель Kia в этом месяце покажет новый глобальный кроссовер под названием Seltos. На авторынке РФ его продажи начнутся в следующем году.

С этим наименованием модель будет продаваться на всех рынках, включая Латинскую Америку и Соединенные Штаты. Она в основном рассчитана на представителей молодежи, интересующихся новейшими технологиями. Именно по этой причине в ней будет установлен 10,25-дюймовый сенсорный экран.

Внешний вид автомобиля был раскрыт в рамках его первой фотосессии для рекламных материалов. Однако точная дата демонстрации авто неизвестна. Ожидается, что она состоится 20 июня в рамках особого мероприятия компании.

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