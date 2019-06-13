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Илон Маск сообщил о создании автомобиля-амфибии из фильма о Джеймсе Бонде

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Специалисты американского автопроизводителя Tesla создали проект машины-амфибии, похожей на транспортное средство, показанное в одной из кинокартин о

Специалисты американского автопроизводителя Tesla создали проект машины-амфибии, похожей на транспортное средство, показанное в одной из кинокартин о Джеймсе Бонде.

Данная новость была озвучена Илоном Маском, основателем компании, в рамках недавней встречи с акционерами. Он отметил, что автомобиль разработан на базе фильма 1977 года. Однако американский предприниматель сразу предупредил инвесторов, что рынок окажется небольшим, однако «полным энтузиазма».

Технические характеристики автомобиля неизвестны. Легендарная машина Агента 007 была способна практически на лету трансформироваться в субмарину и погружаться на глубину нескольких десятков метров.

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