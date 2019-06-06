Гигантский валун останется на горном шоссе Колорадо в качестве ориентира

У американского штата Колорадо появился новый ориентир, моментально ставший главной звездой социальной сети Instagram. Валун весом более 3,8 тысячи тонн скатился со скалы и разрушил участок горного шоссе. Эта зона была в итоге переименована в «Мемориальный камень». Об этом сообщил губернатор региона Джаред Полис.

Департаменту транспорта Колорадо пришлось бы потратить 200 000 долларов (около 13 миллионов рублей) на то, чтобы взорвать валун с помощью динамита, а затем стащить его с дороги. Однако вместо этого ведомство решило перестроить 145-е шоссе, обогнув гигантский камень «размером с дом», расположенный между Кортесом и Теллуридом в юго-западной части Колорадо.

«Мы ожидаем, что в будущем у людей появится возможность лично увидеть этот геологический шедевр, который мы называем Мемориальным камнем», – отметил Полис на пресс-конференции, прошедшей в начале этой недели.

Два гигантских валуна упали с высоты около 610 метров со скального выступа прямо на шоссе в начале выходных Дня поминовения, став частью горного спуска. Транспортные служащие уничтожили меньший камень весом в 1 тысячу тонн с использованием взрывчатки.

Огромная скала перекрыла движение и привела к закрытию шоссе. Местному ресторану пришлось отменить долгожданную поездку на мотоциклах в День поминовения.

«Внизу по склону горы лежит огромный валун невероятных размеров», – отмечает Бренди Рэндалл, совладелец Enterprise Bar and Grill, поднимаясь на каньон со скалы в Рико, штат Колорадо.

«Наш сотрудник по техобслуживанию застрял в [соседнем городе] Долоресе на пять дней», – заявил городской управляющий Кари Дистефано.

Шоссе будет расширено дополнительной обочиной, а возле скалы планируется установить новое ограждение, сообщила журналистам Лиза Швантес, представитель транспортной службы на юго-западе Колорадо.

По словам Полиса, ремонт двухполосной автомагистрали обойдется примерно в 1,3 миллиона долларов (около 85 миллионов рублей), однако большая часть этих средств поступит из фондов Федеральной администрации автомобильных дорог, предназначенных для чрезвычайных ситуаций.

«Мы понесли немало убытков из-за этого происшествия, но надеемся, что люди вернутся позже этим летом», – сообщил Рэндалл. «Нам сказали, что шоссе будет восстановлено уже к четвертому июля».