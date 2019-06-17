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Фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

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В мире зафиксирован первый случай смерти пациента после фекальной трансплантации. Причиной этому стало попадание в организм реципиента резистентной ки

В мире зафиксирован первый случай смерти пациента после фекальной трансплантации. Причиной этому стало попадание в организм реципиента резистентной кишечной палочки, которую не удалось побороть ослабленному иммунитету больного.

Фекальная трансплантация предполагает пересадку микробов из одного кишечника в другой с использованием особых инструментов. Эта процедура все еще не имеет официального одобрения для широкого использования в медицине, однако практикующие ее врачи отмечают, что она способна помочь в борьбе с множеством болезней, начиная от ожирения и заканчивая депрессией.

Но если учесть, что была зафиксирована первая смерть пациента, то этот метод вполне могут признать опасным для жизни. Впрочем, врачи отмечают, что проблема заключается не в самой пересадке бактерий, а в так называемых супермикробах, имеющих сопротивляемость к существующим антибиотикам.

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