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Эксперты рассказали, влияет ли капуста на рост женского бюста

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Учёные Великобритании проверили популярное убеждение о том, что употребление в пищу капусты положительно влияет на рост женской груди. Подобная теория

Учёные Великобритании проверили популярное убеждение о том, что употребление в пищу капусты положительно влияет на рост женской груди.

Подобная теория возникла, по мнению специалистов, из-за того, что в капусте содержатся компоненты, которые имитируют эстроген. В свою очередь, как считается, именно благодаря эстрогену — женскому гормону, и осуществляется рост груди.

Но результаты исследований полностью опровергли это убеждение — употребление капусты совершенно не оказывает какого-либо влияния на увеличение бюста. Размер груди увеличивается при повышении массы тела женщины, или в результате гормонального сбоя.

Однако это не означает, что от капусты следует отказаться — в ней содержится масса витаминов, полезных микроэлементов и минералов.

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