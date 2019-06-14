Эксперты: нужно запретить подросткам увеличивать губы

По мнению экспертов, подросткам следует запретить проведение косметических процедур, включая увеличение губ, из-за того, что здоровью школьниц, которые заботятся о своем имидже, может быть нанесен непоправимый ущерб.

Королевское общество общественного здравоохранения (КООЗ) заявило, что лицам, не достигшим 18-летнего возраста, следует запретить использовать наполнители для губ и другие средства лечения, предупреждая о том, что существующие регуляторы в косметической индустрии «не позволяют достичь нужных результатов».

Все больше молодых девушек становятся мишенями в социальных сетях – им настойчиво предлагают ввести в губы наполнители, чтобы создать себе такой же образ, как у участников популярного телешоу «Остров любви».

Но эти процедуры, часто проводимые в парикмахерских и салонах красоты, могут привести к сильному набуханию губ, а также инфекциям и аллергическим реакциям.

В основном отчете КООЗ говорится, что отсутствие регулирования означает, что любой может открыть салон, предлагающий косметические процедуры, такие как ботокс, филлеры, татуировки и пирсинг.

Они отмечают, что это подвергает людей риску развития серьезных инфекций, включая сепсис, или получения непоправимого ущерба внешности от неудачных процедур.

В отчете сказано следующее: «В крайних случаях неудачные процедуры могут привести к инфекциям, язве, некрозу тканей и даже слепоте.

«В настоящее время не существует законных требований к возрасту для инъекции наполнителей в Великобритании, что позволяет неокрепшим молодым людям получить доступ к инвазивному лечению с небольшим количеством средств контроля.

«Уже есть правила о запрете рекламы азартных игр или алкоголя для лиц моложе 18 лет, и было бы неплохо распространить это ограничение на косметические процедуры».

КООЗ добавило, что все практикующие врачи должны пройти квалификацию по инфекционному контролю перед проведением процедур, которые нарушают кожный барьер. Специализированное оборудование для нанесения татуировок и пирсинга при этом должно продаваться только лицензированным лицам.

Дункан Стивенсон, директор по внешним связям Королевского общества общественного здравоохранения, отметил следующее: «Желание прибегнуть к быстрым решениям среди молодых девушек “поколения селфи” привело к массовому увеличению спроса на нехирургические косметические процедуры, особенно наполнители для губ.

«На молодых людей оказывается огромное давление, чтобы они соответствовали нереалистичным и недостижимым идеалам, которые они видят в Instagram и таких шоу, как “Остров любви”.

«Но на данный момент косметическая индустрия регулируется недостаточно хорошо.

«Нет никаких возрастных ограничений на проведение нехирургических процедур – это означает, что любая 15-летняя школьница может просто зайти в салон красоты и сделать себе укол в губы.

«Это не только приводит к значительному давлению на уязвимых молодых девушек, но также подвергает их риску получения инфекций и побочных эффектов, таких как отеки.

«У нас есть необходимые средства защиты от таких вещей, как алкоголь, курение и азартные игры, поэтому имеет смысл применить те же ограничения и к косметическим процедурам».

Опрос показал, что каждый пятый человек, который за последние пять лет сделал татуировку, косметический пирсинг, иглоукалывание или электролиз, испытывал побочные эффекты, чаще всего жжение или припухлость.

Ширли Крамер, орденоносец Британской империи и исполнительный директор КООЗ, сообщил следующее: «Растущая популярность татуировок, пирсинга и косметических процедур – это неотъемлемая часть людей, которые хотят выразить себя и свою индивидуальность.

«Тем не менее, законодательство и регулирование поставщиков этих услуг, которые в конечном итоге защищают общество, заметно отличаются по всей территории Великобритании и в некоторых областях не подходят для достижения нашей цели.

«Это важно, потому что каждый пятый человек по-прежнему подвергается очень серьезному риску сепсиса и других осложнений.

«В связи с ростом спроса на татуировки, пирсинг и другие разнообразные косметические процедуры, такие как филлеры, мы надеемся, что этот доклад вызовет более широкую дискуссию о необходимости обеспечения гарантий и успокоения тех, кто сегодня стремится проводить модификации своего тела во всех формах в Великобритании.

«Четыре года назад министры были предупреждены о том, что отрасль находится на грани кризиса».

Официальный обзор медицинского директора NHS сэра Брюса Кеога показал, что отрасль «практически никак не регулируется».