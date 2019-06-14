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Дочь Веры Брежневой поступила в престижный американский университет

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Российская исполнительница Вера Брежнева поделилась со своими поклонниками радостной новостью о том, что ее старшей дочери Соне Киперман удалось посту

Российская исполнительница Вера Брежнева поделилась со своими поклонниками радостной новостью о том, что ее старшей дочери Соне Киперман удалось поступить в престижный университет, расположенный в американском штате Калифорния.

По словам певицы, у ее ребенка имеются огромные планы на будущее, и она старается во всем поддерживать дочь. Артистка добавила, что недавно у Сони прошел выпускной в США, который оказался невероятно трогательным – во время официального выступления расплакались практически все, начиная от директора и заканчивая детьми.

Дочь Брежневой уже давно живет в Соединенных Штатах. Она часто приезжает к родным на каникулах или во время праздников. Например, прошлым летом Соня вместе с матерью и сестренкой Сарой отдохнула в Европе.

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