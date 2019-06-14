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Дочь Александра Малинина и Ольги Зарубиной выходит замуж

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Ольга Зарубина стала гостьей в шоу «Секрет на миллион», выпуск с ней появится в эфире телеканала НТВ в субботу, 15 июня. В беседе с ведущей

Ольга Зарубина стала гостьей в шоу «Секрет на миллион», выпуск с ней появится в эфире телеканала НТВ в субботу, 15 июня.

В беседе с ведущей Лерой Кудрявцевой Ольга рассказала о своей дочери от Александра Малинина. По её мнению, именно музыкант испортил ей жизнь. Брак с Малининым продлился всего несколько лет и даже родившая в это время Кира не сумела его укрепить.

Кира с самого детства не общалась с отцом, но всегда хотела наладить с ним хорошие отношения. Однако даже после встречи, состоявшейся в 2010 году на телевидение, Малинин не захотел общаться с дочерью. После этого у Киры долгое время была депрессия, и с тех пор она не желает говорить об отце и делиться подробностями своей жизни. Даже с матерью отношения стали ухудшаться — по словам Зарубиной, при разговоре с дочерью она чувствует от неё какую-то обиду.

Сейчас 33-летняя Кира живёт и работает в США, и, как сообщила её мать, собирается замуж. Избранник дочери будет представлен в эфире передачи, а также Ольга расскажет о некоторых подробностях свадьбы.

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