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Брянец построил плавающий вездеход из подручных материалов

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Жителю небольшого российского городка Фокино, расположенного неподалеку от Брянска, удалось самостоятельно создать плавающий вездеход, используя подру

Жителю небольшого российского городка Фокино, расположенного неподалеку от Брянска, удалось самостоятельно создать плавающий вездеход, используя подручные материалы.

В сети Интернет позднее появился ролик, на котором демонстрируется это чудо техники. По словам Игоря Изотова, владельца транспортного средства, на постройку вездехода у него ушло почти три года. Он занимался его разработкой у себя в гараже.

На размещенном видео можно увидеть испытания необычной машины. Сначала она преодолевает асфальтированные и грунтовые дорожные полотна, а затем и вовсе начинает ехать по болотам и лугам. В конце показано преодоление неглубокого водоема. Владелец вездехода постоянно дорабатывает свое творение.

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