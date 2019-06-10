Брянец построил плавающий вездеход из подручных материалов

Жителю небольшого российского городка Фокино, расположенного неподалеку от Брянска, удалось самостоятельно создать плавающий вездеход, используя подручные материалы.

В сети Интернет позднее появился ролик, на котором демонстрируется это чудо техники. По словам Игоря Изотова, владельца транспортного средства, на постройку вездехода у него ушло почти три года. Он занимался его разработкой у себя в гараже.

На размещенном видео можно увидеть испытания необычной машины. Сначала она преодолевает асфальтированные и грунтовые дорожные полотна, а затем и вовсе начинает ехать по болотам и лугам. В конце показано преодоление неглубокого водоема. Владелец вездехода постоянно дорабатывает свое творение.