Большинство россиян поедут в отпуск на автомобиле этим летом

Аналитики «АвтоСТАТа» решили выяснить, собираются ли россияне текущим летом поехать в отпуск на автомобиле. Для этого они провели интернет-опрос, в котором приняли участие свыше двух тысяч человек.

Оказалось, что более половины участников опроса (около 56 процентов) в скором времени собираются отправиться в путешествие на машине. Правда, неизвестно, идет ли речь о собственном или арендованном авто. Большинство из их числа (26 процентов) поедут на море, а около 9 процентов планируют взглянуть на культурные и исторические центры. Лишь 7 процентов опрошенных поедут на рыбалку.

В опросе были также упомянуты другие виды транспортных средств. В результате выяснилось, что на авиалайнерах и поездах на отдых отправятся только 18 процентов россиян. Остальные решили никуда не выезжать, проведя отпуск дома.