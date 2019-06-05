АвтоВАЗ подтвердил разработку Lada 4х4 нового поколения

В компании АвтоВАЗ подтвердили информацию о том, что модель Lada 4х4 следующей генерации уже находится в разработке. Об этом сообщил Фабьен Гульми, глава маркетингового отдела.

Во время беседы с журналистами он отметил, что работы над новым поколением внедорожника идут полным ходом. В компании даже знают примерную дату релиза новинки. Гульми добавил, что фанаты классической «Нивы» могут не беспокоиться за новое авто, так как оно сохранит все внедорожные свойства и не превратится в кроссовер.

По словам директора по маркетингу, новый внедорожник ожидает своего звездного часа и не появится только через десять лет. Однако он добавил, что не стоит ожидать новинку в ближайшие два года. Таким образом, можно предположить, что новая машина будет продемонстрирована не раньше 2022 года.