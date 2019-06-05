АвтоВАЗ отзывает более 900 автомобилей Lada XRay из-за серьезной поломки

АвтоВАЗ решил провести отзыв 933 машин Lada XRay, реализованных с января текущего года по нынешний месяц. Дело в том, что данные авто могут иметь серьезную поломку.

Представители компании отмечают, что у проданных транспортных средств может оказаться поврежденным сварной шов вала электроусилителя руля. В случае необходимости специалисты сервисных центров поменяют неисправный элемент. Ремонт будет осуществлен совершенно бесплатно.

В настоящий момент времени на территории РФ модель XRay продается с одним из двух бензиновых двигателей на выбор: 106-сильным мотором объемом 1,6 литра или 1,8-литровым силовым агрегатом, развивающим 122 «лошадки». Они могут работать как с 5-скоростной МКПП, так и с роботизированной трансмиссией.