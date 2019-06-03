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«АвтоВАЗ» назвал стоимость внедорожного универсала Lada Granta Cross

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Стала известна точная стоимость Lada Granta Cross от российского производителя «АвтоВАЗ». Объявлен старт продаж нового транспортного средства. В базов

Стала известна точная стоимость Lada Granta Cross от российского производителя «АвтоВАЗ». Объявлен старт продаж нового транспортного средства.

В базовой комплектации «Classic» внедорожник стоит 554 900 рублей. В автомобиле установлен бензиновый мотор (1,6 литров), мощность которого составляет 87 лошадиных сил. Classic продается только с механической коробкой передач.

Стоимость модели Lada Granta Cross Luxe составляет 618 900 рублей. Мотор со 106 л. с. с аналогичным объемом. В топовом универсале установлена механическая коробка передач. В автомобиле есть обогрев ветрового стекла, датчики дождя и света, круиз-контроль, позволяющий устанавливать ограничение скорости, и другие современные функции.

Новинка отличилась дорожным просветом — 198 мм. У других автомобилей в серии Lada Granta он меньше. Также транспортное средство выделяется 15-дюймовыми литами дисками и пластиковыми защитными накладами кузова.

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