Археологи нашли артефакты саламинского сражения в Греции

Археологам из Греции удалось обнаружить артефакты, относящиеся к сражению при Саламине. Их возраст составляет почти две с половиной тысячи лет.

Исследователи отмечают, что в рамках недавнего подводного сезона с помощью современных технологий им удалось найти 15-метровое сооружение. Проведя детальный анализ, эксперты пришли к выводу, что фундамент старше самого здания на 200-300 лет, то есть оно было возведено на месте постройки, которая ранее была разрушена. Это открытие подтверждает древний миф о затонувшем городе.

Ученые смогли поднять со дна разнообразные предметы, включая керамические изделия и части колонн. Но самой важной находкой стала голова статуи, которая, скорее всего, изображала древнегреческого бога по имени Гермес. Он был создан примерно в IV веке до нашей эры.