Apple ждет крах после выхода нового «уродливого» iPhone

Эксперты отмечают, что гаджет iPhone 11 приведет компанию Apple к краху, так как получит такой же внешний вид, как предыдущие модели, и «уродливый» блок с тремя камерами.

Вскоре компания собирается анонсировать выход iPhone 10, концепты которого уже разочаровали многих поклонников, так как смартфон имеет стандартный дизайн. Аналитики заявляют, что решение не менять облик своих девайсов экономит средства, но при этом ведет к низким продажам, так как конкуренты уже смогли уйти далеко вперед.

У следующего поколения смартфонов единственным нововведением окажется третья камера, размещенная на задней стороне. Однако многие считают, что блок с камерами выглядит ужасно. В результате продажи новинки окажутся намного ниже запланированных, из-за чего Apple получит серьезные убытки.