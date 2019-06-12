Алена Водонаева, наконец, озвучила причину развода с мужем

11 июня Алена Водонаева побывала на передаче «Вечернее шоу», где в беседе с Аллой Довлатовой поделилась причинами развода с Алексеем Косинусом. Официально они брак ещё не расторгли, и до этого о причинах не сообщали.

По словам Алены, их брак, продлившийся всего полтора года, можно назвать «юношеским». У большинства людей он обычно случается в 18 лет, а вот у неё так получилось в 34. Причина расставания простая — она поняла, что её супруг не соответствует её ожиданиям, и они в принципе не подходят друг другу.

Как Водонаева рассказала, о том, что их отношения угасают, она заметила ещё в прошлом году и предложила Алексею попробовать спасти их брак. Однако он решил пусть всё на самотёк. В результате уставшая тащить всё на себе Алена подала на развод. Сейчас между ней и Косинусом хорошие отношения, хотя он и испытывает обиду на супругу.

В числе требований, которым Алексей не соответствовал, Водонаева назвала финансы. Ей хотелось иметь зарабатывающего мужа, а Косинус большую часть времени уделял творчеству.