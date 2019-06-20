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Альбина Джанабаева появилась на обложке глянцевого журнала в купальнике

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Альбина Джанабаева поделилась в Instagram новым снимком, сделанным во время фотосессии для издания «Woman’s Day». Фотография будет исп

Альбина Джанабаева поделилась в Instagram новым снимком, сделанным во время фотосессии для издания «Woman’s Day». Фотография будет использована для обложки журнала.

На фото Альбина запечатлена в слитном купальнике белого цвета, с глубоким декольте, и в завязанном на бёдрах бирюзовом парео. В подписи под снимком 40-летняя певица делится секретами своей стройной фигуры.

Согласно её словам, секрет в беге — даже если никак не получается приучить себя к спорту, то хотя бы следует начать бегать, привыкая постепенно. Затем организм втянется и начнёт получать удовольствие, а там и до результатов недалеко. По признанию Альбины, она уже просыпается с желанием обуться в кроссовки, выпить воды и побежать.

Пост Джанабаевой вдохновил подписчиков, которые тоже захотели заняться бегом. Отметилась в комментариях даже певица Валерия, сообщившая, что уже тоже втянулась в бег и добавляет его в свои тренировки.

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