53-летняя Элизабет Херли опубликовала фото в откровенном купальнике

Элизабет Херли, 53-летняя киноактриса из Великобритании, решила снова порадовать своих фанатов, опубликовав в «Инстаграме» фотографию в откровенном купальнике.

На размещенном снимке можно увидеть роскошную фигуру артистки, которую практически никак не затронули прошедшие годы. Бикини, в котором позирует актриса, относится к ее собственному бренду. На заднем фоне фотографии можно увидеть красивый цветущий сад.

В подписи к снимку Херли радуется тому, что наконец-то пришло время для бикини. Большинство пользователей тут же засыпали ее комплиментами, отмечая удивительную красоту актрисы. Многие отметили, что этот снимок наверняка был сделан 20 лет назад, так как артистка в свои 53 года выглядит слишком восхитительно.