Жена Диброва впервые за 10 лет осталась без прислуги

Супруга телеведущего Дмитрия Диброва, фотомодель Полина Диброва, подверглась нападкам подписчиков после публикации поста в Instagram, в котором сообщила, что осталась без прислуги.

У Дибровых есть помощница по хозяйству и няня, присматривающая за их тремя сыновьями. Недавно Полине пришлось остаться без них на неделю, как она сообщила — впервые за десять лет. Поначалу её отсутствие посторонних в доме обрадовало, но вскоре она осознала, что заниматься хозяйством в их огромном доме и единолично воспитывать детей не так-то просто, о чём и сообщила в соцсети.

Некоторые подписчики крайне негативно отнеслись к тому, что Полина не ведёт быт сама, а использует прислугу. По их убеждению, она не выполняет женскую обязанность.

Фотомодель к критике отнеслась достаточно спокойно, сообщив, что в их доме сложно управиться одной — это отнимает много времени и сил. Также она намекнула, что и сами недовольные пользуются помощью — супруга или родителей, а её муж постоянно занят на работе, родственники живут далеко. Подытожив, она заявила, что в недовольных говорит зависть, так как сами они не могут позволить себе траты на прислугу.