За четыре года Lada Granta увеличилась в цене более чем на 100 тысяч рублей

Отечественное авто Lada Granta, пользующееся повышенным спросом среди российских автомобилистов, за четыре года подорожало более чем на 100 000 рублей.

В момент своего выхода, произошедшего в 2011 году, начальная комплектация данной модели оценивалась всего в 229 000 рублей, однако через четыре года ее стоимость возросла до 312 000 рублей. Затем компания пыталась сдерживать рост цен на автомобиль, поэтому за 2016 год он подорожал лишь на 16 000 рублей (базовая модификация).

В следующем году ценник снова вырос только на 6 000 рублей и не увеличивался вплоть до начала 2018 года. Автопроизводитель начал стремительно повышать цену на модель, из-за чего ее начальная версия теперь стоит 435 000 рублей. «Топовая» модификация и вовсе продается за 625 000 рублей.