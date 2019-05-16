Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Юлия Барановская перевоплотилась в блондинку для новой фотосессии

Дата:
Телеведущая Юлия Барановская приняла участие в фотосессии для издания People Talk, где появилась в неожиданном для себя образе. Вместо привычных волос

Телеведущая Юлия Барановская приняла участие в фотосессии для издания People Talk, где появилась в неожиданном для себя образе.

Вместо привычных волос натурального русого оттенка Юлия предстала на фотографиях блондинкой со стрижкой длиной до плеч. Позирует телеведущая на фоне ванны, облачённая лишь в белую рубашку на голое тело.

Новый образ весьма понравился поклонникам Барановской, которые отметили, что светлые волосы идут её гораздо больше прежнего цвета и более выгодно подчёркивают её глаза. Также они сравнили её с голливудской актрисой Дженнифер Энистон.

При этом некоторые подписчики выразили сомнение в том, что Юлия решилась столь кардинально поменять внешность. По их мнению, высказанному в комментариях, в фотосессии был использован парик.

Новости по теме:

  1. Дарья Мельникова показала фигуру после родов
  2. Даже пришельцы не такие жуткие. Ученые обнаружили монстра в Антарктиде
  3. От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

«Рома» обыграла «Барселону» и вышла в полуфинал футбольной ЛЧ

Госдеп раскритиковал «опасный» перехват российским истребителем самолета США

Депутата Верховной рады шокировал новый учебник по географии

Источник опроверг сведения об ударе коалиции США по армии Сирии

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках