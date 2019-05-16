Юлия Барановская перевоплотилась в блондинку для новой фотосессии

Телеведущая Юлия Барановская приняла участие в фотосессии для издания People Talk, где появилась в неожиданном для себя образе.

Вместо привычных волос натурального русого оттенка Юлия предстала на фотографиях блондинкой со стрижкой длиной до плеч. Позирует телеведущая на фоне ванны, облачённая лишь в белую рубашку на голое тело.

Новый образ весьма понравился поклонникам Барановской, которые отметили, что светлые волосы идут её гораздо больше прежнего цвета и более выгодно подчёркивают её глаза. Также они сравнили её с голливудской актрисой Дженнифер Энистон.

При этом некоторые подписчики выразили сомнение в том, что Юлия решилась столь кардинально поменять внешность. По их мнению, высказанному в комментариях, в фотосессии был использован парик.