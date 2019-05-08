Врачи недостаточно широко используют инструменты для оценки риска заболевания раком

Согласно новому исследованию, инструменты для оценки риска заболевания раком, потенциально способные спасти человеку жизнь, используются в общей практике в Великобритании недостаточно широко.

Команда экспертов из Медицинской школы Университета Эксетера разработала набор инструментов для оценки риска, которые могут предсказать вероятность наличия рака у пациента на основе его симптомов, результатов анализов и другой клинической информации. Недавно новое исследование, профинансированное NIHR, проанализировало, насколько широко эти инструменты используются в медицинской практике.

В ходе опроса 476 врачей, работающих в 277 больницах в Великобритании, исследователи обнаружили, что инструменты доступны для использования только в одной трети медицинских учреждений, однако эта цифра должна будет увеличиться, поскольку их будут интегрировать в большее количество IT-систем. Но важно совсем другое – согласно опросу данные инструменты использовались лишь в половине центрах, где к ним имелся доступ.

Это очень важно, поскольку в Великобритании один из трех человек заболевает раком в течение своей жизни. Хоть показатели выживаемости при раке в стране улучшились за последние 15 лет, они все еще отстают от средних европейских показателей.

Ранняя диагностика считается одним из основных способов улучшить выживаемость в Великобритании. Например, более 9 из 10 человек выживают при раке кишечника, если он был диагностирован на первой стадии – на четвертой стадии выживают только 4 из 10 больных. Именно здесь инструменты оценки риска могут сыграть важную роль, помогая врачам определить, каких пациентов с признаками и симптомами, свидетельствующими о раке, следует направить на дополнительное обследование.

В связи с полученными результатами исследователи призвали организовать новую и повсеместную учебную кампанию для практикующих врачей, чтобы они смогли эффективно использовать современные инструменты.

Обучение должно включать в себя тщательную запись и кодировку симптомов пациентов, чтобы максимизировать потенциал инструментов в плане ранней диагностики рака, отмечают специалисты.

Исследование опубликовано в издании British Journal of General Practice в среду, 8 мая 2019 года.

Доктор Сара Прайс, научный сотрудник Медицинской школы Университета Эксетера и ведущий автор исследования, отметила: «Эти инструменты потенциально полезны для врачей, так как они помогают им определить, кого из их пациентов следует отправить на дополнительное обследование, поскольку у них может быть диагностирован рак. Мы должны провести дальнейшие исследования и теснее работать с врачами, чтобы выяснить, как эти инструменты могут быть интегрированы в консультации между врачами и их пациентами».

Профессор Вилли Хэмилтон из Медицинской школы Университета Эксетера, практикующий врач и соавтор опроса, добавил: «Мы знаем, что некоторые из неблагоприятных исходов рака в Великобритании связаны с задержками в диагностике. Исследование показывает, что есть много возможностей для использования новых инструментов. Во второй половине этого года мы начнем серьезно испытывать их по 530 методам».