Во дворце Нерона найдена «тайная комната» с римскими фресками

Группа археологов обнаружила секретную камеру, украшенную хорошо сохранившимися фресками, во время проведения реставрационных работ в Domus Aurea или Золотом дворце императора Нерона, построенном два тысячелетия назад.

Команда сделала невероятное открытие, позволившее найти уникальную комнату, покрытую изображениями мифических существ, включая кентавров и бога Пана, сообщили представителям прессы служащие археологического парка Колизей, которые курировали процесс реставрации.

Археологи окрестили этот зал, который требует дальнейших раскопок, так как большая его часть все еще захоронена под землей (в настоящее время виден только свод комнаты), Sala della Sfinge или Комната Сфинкса. Исследователи отмечают, что их находка является важным открытием для всей истории Древнего Рима.

Данное помещение позволяет получить представление об «атмосфере, царившей в Риме времен 60-х годов первого столетия нашей эры», заявили представители Колизея, добавив, что большая часть того, что они увидели в хранилище, «довольно хорошо сохранилась».

По словам сотрудников парка, на белом фоне можно увидеть «квадраты с красными краями, украшенные желто-охристыми линиями и золотыми полосами, перемежающимися плотным рядом цветочных элементов».

На каждой из плиток изображены разные виды животных – от пантер и птиц до кентавров и сфинксов, а на других – музыкальные инструменты.

Археологи работали на близлежащем участке комплекса, расположенном под холмом рядом с Колизеем в историческом центре древнего Рима, когда они наткнулись на данный зал.

Архитекторы и археологи обеспечили сохранность участка, на котором когда-то располагался гигантский ландшафтный дворец, и объединили фрески, чтобы приступить к дальнейшему этапу раскопок и полностью восстановить комнату во всем ее великолепии.

Построенный между 64 и 68 годами нашей эры, огромный комплекс, который позже переделали другие римские императоры, включает в себя здания, сады и искусственное озеро.

После того как Нерон, который по легенде играл на скрипке во время пожара 64 года, опустошившего большую часть центра Римской империи, умер в 68 году, его преемники попытались уничтожить все признаки его правления. Император Траян засыпал Domus Aurea землей и построил над ним бани, а Веспасиан занялся строительством дополнительных конструкций в Колизее, где находилось декоративное озеро.

За прошедшие столетия большая часть территории была заброшена, и сегодня на ней осталось мало видимых следов того, что когда-то являлось огромным поместьем. Археологи смогли найти лишь небольшую его часть, так как основная находится под современным шумным городом.

Часть дворца была открыта художниками эпохи Возрождения, включая Рафаэля, некоторым из которых удалось спуститься на веревках и протиснуться через дыру в потолке, чтобы посмотреть на великолепные фрески, вдохновившие их на собственные шедевры.