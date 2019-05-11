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Видео Светланы Светиковой с мужем и детьми очаровало пользователей

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Светлана Светикова опубликовала видеозапись, на которой её супруг Алексей Полищук весело проводит время, играя вместе с их сыновьями — Миланом и

Светлана Светикова опубликовала видеозапись, на которой её супруг Алексей Полищук весело проводит время, играя вместе с их сыновьями — Миланом и Кристианом.

Светикова очень трепетно относится к своей семье, стараясь как можно реже расставаться с мужем и детьми. Даже отправляясь на гастроли, она берёт с собой мальчиков.

В подписи под публикацией певица пишет о том, что хочет верить, что ум не будет служить безумию, матерям не придётся больше бояться за жизнь своих сыновей, а женам беспокоиться о будущем мужей. Также она добавляет, что можно участвовать в любых играх, изображая прекрасных принцев или супергероев, но не стоит играть «в войнушку».

Мнение Светланы поддержали многие подписчики, пожелавших, чтобы сыновья всегда оставались для своих матерей только прекрасными принцами.

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