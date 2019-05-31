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Видео: красотка поразила Гузееву воткнутым по горло бананом в «Давай поженимся»

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Одна из участниц телешоу «Давай поженимся» смогла засунуть банан по самое горло, поразив тем самым Ларису Гузееву, ведущую программы. В рамках передач

Одна из участниц телешоу «Давай поженимся» смогла засунуть банан по самое горло, поразив тем самым Ларису Гузееву, ведущую программы.

В рамках передачи Роза Сябитова выяснила, что участница смогла заработать деньги на пластику груди путем победы в конкурсе, где засунула себе в рот палку работника ГИБДД. Она захотела воочию взглянуть на этот необычный навык, заменив жезл бананом. Будущая невеста взяла фрукт и без проблем просунула его в рот практически целиком.

Сильнее всего случившемуся поразилась Гузеева, которая несколько секунд не могла произнести ни единого слова. Василиса Володина схватилась за сердце и сидела так около минуты. Однако будущий жених и его друзья, напротив, оказались рады подобной способности девушки.

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