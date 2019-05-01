Вера Брежнева станцевала на столе на закрытой вечеринке

Певица Вера Брежнева вместе с подругой Надей Дорофеевой побывали на тематической вечеринке, устроенной в честь дня рождения Сабины Мусиной — основательницы салона красоты G Bar.

На закрытом мероприятии без журналистов звезды расслабились настолько, что устроили танцевальное соревнование на столе, которое постарались запечатлеть остальные гости. Впоследствии видео танцев в своём аккаунте Instagram опубликовала Сабина. Запись пришлась по вкусу многочисленным поклонникам и Веры, и Нади, которая является солисткой группы «Время и Стекло». В комментариях они пишут, что певицы выглядят «настоящими и весёлыми».

Брежнева появилась на торжестве без своего супруга Константина Меладзе, и именинница пообещала отправить ему в личку этот танец, так как это её «последний шанс прыгнуть в вагончик».