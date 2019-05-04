ВДВ РФ скоро получат новые противотанковые комплексы на базе Lada

Недавно в России были успешно завершены все тесты нового противотанкового комплекса, разработанного на базе автомобиля Lada. Вскоре начнутся его поставки в российские ВДВ.

Новинка обладает превосходной мобильностью и управляемостью. Ее можно перевозить в грузовом отсеке вертолета Ми-26 или с помощью подвесок Ми-8 и Ми-17. Она оснащена боевой системой «Корнет» и несколькими ракетными снарядами.

Эксперты отмечают, что боевые элементы комплекса могут быть монтированы прямо в подразделениях. Они добавляют, что новые транспортные средства позволят намного увеличить мобильность воздушно-десантных войск при минимальных затратах.