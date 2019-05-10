В Ярославле ненастоящему мальчику сломали голову

Несколько дней назад в посёлке Красные Ткачи, находящемся в Ярославской области, возле одного из пешеходных переходов был установлен необычный дорожный знак — трафарет со светоотражающими элементами, изображающий школьника, собравшегося перейти дорогу.

Фигура мальчика не продержалась и суток — неизвестные личности «свернули» ему голову набок.

Действия вандала, как и установка самого знака, вызвала неоднозначную реакцию у водителей. С одной стороны, они отнеслись к варварству с негативом и сообщили, что такой поступок свидетельствует о разрухе в головах.

С другой стороны, некоторые посчитали установку подобного знака неудачной идеей, которая приведёт к обратному эффекту — теперь уже реальных школьников будут принимать за знаки. Впрочем, также было высказано, что вне зависимости от наличия или отсутствия собирающихся переходить людей, требования дорожных знаков необходимо всегда соблюдать.