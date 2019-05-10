Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

В Ярославле ненастоящему мальчику сломали голову

Дата:
Несколько дней назад в посёлке Красные Ткачи, находящемся в Ярославской области, возле одного из пешеходных переходов был установлен необычный дорожны

Несколько дней назад в посёлке Красные Ткачи, находящемся в Ярославской области, возле одного из пешеходных переходов был установлен необычный дорожный знак — трафарет со светоотражающими элементами, изображающий школьника, собравшегося перейти дорогу.

Фигура мальчика не продержалась и суток — неизвестные личности «свернули» ему голову набок.

Действия вандала, как и установка самого знака, вызвала неоднозначную реакцию у водителей. С одной стороны, они отнеслись к варварству с негативом и сообщили, что такой поступок свидетельствует о разрухе в головах.

С другой стороны, некоторые посчитали установку подобного знака неудачной идеей, которая приведёт к обратному эффекту — теперь уже реальных школьников будут принимать за знаки. Впрочем, также было высказано, что вне зависимости от наличия или отсутствия собирающихся переходить людей, требования дорожных знаков необходимо всегда соблюдать.

Новости по теме:

  1. Под Тулой образовался гигантский провал
  2. В Тамбове на машину с детьми упало дерево
  3. На западном выезде из города мусоровоз перевернул трактор

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Порошенко сообщил «плохие новости» для Путина

Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Пострадавшая при нападении в школе в Бурятии девочка впала в кому

Восемь лет летал разбившийся Ан-148

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках