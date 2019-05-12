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В сети появилось видео гонки спортивных универсалов

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Портал Autocar опубликовал видео с гонок по прямой немецких спортивных универсалов. Участие приняли автомобили трёх производителей. Первый участник за

Портал Autocar опубликовал видео с гонок по прямой немецких спортивных универсалов. Участие приняли автомобили трёх производителей.

Первый участник заезда, созданный 10 лет назад и максимально улучшенный, Audi RS6 имеет 5-литровый двигатель V10 с производительностью в 650 л.с., а также полный привод. Скорость в 100 км/час автомобилем набирается за 4,8 секунд.

У второго участника, Mercedes-AMG E63 S, двигатель имеет мощность в 612 лс. и 849 Нм крутящего момента. 100 км/час достигается универсалом всего за 3,5 секунд.

Третий участник, Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid обладает гибридной силовой установкой с 4-литровым битурбированным двигателем V8 с мощностью в 671 л.с., а также 850 Нм крутящего момента.

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