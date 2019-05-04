В Сети показали таинственный внедорожник УАЗ-3172

Журнал «За рулём» опубликовал фотографии перспективного советского внедорожника УАЗ-3172, разработанного в 90-х годах прошлого века.

Создание нового автомобиля началось по заказу Минобороны СССР. Разработка успешно прошла все испытания, и её серийный выпуск вот-вот уже должен был начаться — был даже построен цех для производства. Но из-за кризиса дальнейшее финансирование проекта было навсегда остановлено.

Технические характеристик УАЗ-3172 следующие: запас хода по шоссе составлял 95 км, наибольшая скорость до 115 км/час, клиренс отличался огромной даже на то время высотой — 330 мм, обход по суше препятствий до 30 градусов, преодоление водных преград высотой около метра и более. Также автомобиль имел бортовые редукторы внешнего зацепления, грузоподъёмность до тонны, в том числе по пересечённой местности, а в кузове могло разместиться до десяти человек.