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В Самарской области сняли на видео песчаный смерч

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2 мая в Самарской области была довольно ветреная погода — порывы ветра достигали до 20-25 м/с. Около Тольятти, на автодороге Подстепки-Ягодное о

2 мая в Самарской области была довольно ветреная погода — порывы ветра достигали до 20-25 м/с. Около Тольятти, на автодороге Подстепки-Ягодное очевидцы даже заметили образовавшийся смерч, который тут же сняли на видео.

Природное явление немалых размеров образовалось в поле неподалёку от дороги. Точную высоту по видеоролику затруднительно вычислить из-за дальности съёмки, но она составляет не менее десяти метров. В комментариях пользователи сошлись во мнении, что на видео представлен не опасный смерч, а вполне безобидный пылевой столб, существующий от нескольких секунд до 1-2 минут.

В записи видно, что оснований для бури нет — пылевой столб образовался в ясную погоду при полном отсутствии облаков. Впрочем, по словам специалистов, для песчаной бури достаточно только двух условий: скорость ветра от 10 м/с и сухая почва, с песком и мелкими камешками.

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