В России начались продажи оранжевого УАЗ «Хантер» за 900 тыс. рублей

На российском авторынке стартовал прием заказов на спецверсию модели УАЗ «Хантер», получившую подзаголовок «Экспедиция» и имеющую уникальную оранжевую расцветку кузова.

Приобрести новинку можно почти за 900 тысяч рублей. Прямо на заводе ее оборудуют усиленными порогами и бамперами, а также электроприводом лебедки и различными защитными элементами. Автомобиль имеет подогрев передних кресел и водоотталкивающую обивку. От обычного варианта модели данную версию можно также различить по оригинальным стальным дискам и дополнительному багажнику на крыше.

Автомобиль оснащен бензиновым мотором ЗМЗ 40906 объемом 2,7 литра и мощностью 135 «лошадок», работающим вместе с южнокорейской 5-скоростной МКПП. В продаже имеются только полноприводные модели.