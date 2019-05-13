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В океане найдены бактерии, пытающиеся мышьяком: ядовитая диета

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В Мексике, у побережья Тихого океана, были найдены микроорганизмы, питающиеся мышьяком, являющийся ядовитым для земных обитателей. Открытие совершили

В Мексике, у побережья Тихого океана, были найдены микроорганизмы, питающиеся мышьяком, являющийся ядовитым для земных обитателей. Открытие совершили учёные Вашингтонского университета.

Для исследования были взяты пробы воды с глубины, в местах с наименьшим содержанием кислорода. Анализы показали, что даже в таких «мёртвых» местах живут бактерии и микробы, приспособившиеся к окружающих их условиям. Вместо кислорода они поглощают серу и азот.

Микроорганизмы, поглощающие мышьяк, оказались полной неожиданностью — в океане этого элемента содержится чрезмерно мало. Ранее подобные организмы были найдены в закрытых водных системах, но в открытом пространстве океана такое открытие совершено впервые.

По словам учёных, такое пищевое поведение сформировалось миллионы лет назад, когда на Земле было недостаточно свободного кислорода. Предполагается, что существование подобных организмов поможет в обнаружении жизни на других планетах, лишённых кислорода.

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