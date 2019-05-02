В Нижнем Новгороде появились георгиевские ленточки со свастикой

Необычные «сувениры» поступили в продажу в один из магазинов Нижнего Новгорода, что своевременно заметили местные жители.

Одним из первых фотографией покупки поделился пользователь социальной сети Facebook Александр Дейч, опубликовавший фотографию купленной георгиевской ленточки. К фотографии мужчина оставил комментарий, подчеркивающий удивившее его дополнение «сувенира»: «К звезде и ленте — никаких вопросов! Но вот как быть с непонятно зачем нарисованной свастикой?»

Как видно на фотографиях, под красной звездой дорисована свастика. При этом далеко не каждый человек способен углядеть в общем рисунке задумку создателей. Суть посыла также раскрыл Александр Дейч: «Я посыл-то понял… Типа звезда раздавила фашистскую погань, но как это смотрится ….. ;(((».

В комментариях к опубликованной записи всё больше пользователей делятся своим мнением, которое совпадает практически у всех комментаторов – «креатив» создателей не оценили, ужаснувшись подобному подходу к изготовлению сувенирной продукции.