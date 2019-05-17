В компании KIA рассказали о новинках для российского рынка

Российский рынок автомобилей ждёт несколько новинок от бренда Kia. Информация поступила от представителей компании в России.

Так, этим летом в Корее ожидается мировая премьера первого субкомпактного кроссовера B-SUV. В России этот автомобиль появится в продаже только в 2020 году.

Не исключается, что российские водители также смогут обзавестись и флагманским 8-местным кроссовером Telluride, представленным в январе 2019 года. Окончательное решение на данный момент ещё не принято, но специалисты Kia признают, что у модели есть хороший потенциал в России. Но, в таком случае, надо как-то разрешить вопрос с двигателем — автомобиль разрабатывался для американского рынка, и поэтому в нём установлен бензиновый силовой агрегат.

Также был упомянут новый облегчённый пикап на платформе Hyundai Santa Cruz — в Россию, скорее всего, он поставляться не будет, поскольку подобные модели имеют здесь низкий спрос.