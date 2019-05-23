В Канаде найден самый древний гриб

На территории арктической области Канады были обнаружены древнейшие земные грибы, возраст которых составляет примерно один миллиард лет.

Соответствующее исследование было проведено международной командой ученых из Франции, Канады и Бельгии. Найденные останки были названы Ourasphaira giraldae. Их удалось найти в сланцевых отложениях Граси-Бей. После проведения нескольких типов анализа специалисты выяснили, что обнаруженные организмы по многим параметрам схожи с грибами.

Эти окаменелости практически на 500 миллионов лет старше останков грибов, считавшихся самыми древними в мире. Речь идет об образцах, обнаруженных в болотных отложениях, расположенных в Шотландии. Они существовали около 410 миллионов лет назад.