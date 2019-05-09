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В Германии открыли первую трассу для электрогрузовиков

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На телевизионном канале CNN заявили о том, что в Германии был открыт участок автобана, предназначенный специально для грузовых машин, работающих на эл

На телевизионном канале CNN заявили о том, что в Германии был открыт участок автобана, предназначенный специально для грузовых машин, работающих на электротяге.

Специалисты Siemens протянули электрические кабели над участком автотрассы протяженностью около десяти километров. Грузовики могут теперь получать нужную энергию с помощью токоприемников, использующихся на трамваях и электрических поездах. На магистрали можно ехать со скоростью до 90 километров в час. Платить за проезд по ней не нужно.

Власти потратили на создание электрогрузовиков около 70 000 000 евро. Сотрудники Siemens отмечают, что подобный метод транспортировки грузов можно без проблем встроить в нынешнюю дорожную сеть. Ее следует использовать в тех местах, где невозможно проложить железную дорогу.

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