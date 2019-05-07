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В Bloomberg рассказали о нововведениях iOS 13

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В издании Bloomberg раскрыли новые особенности операционной системы iOS 13, разработанной специалистами Apple. Ее презентация состоится на мероприятии

В издании Bloomberg раскрыли новые особенности операционной системы iOS 13, разработанной специалистами Apple. Ее презентация состоится на мероприятии WWDC 2019 уже этим летом.

В новой версии популярной платформы для гаджетов, создаваемой под кодовым наименованием Yukon, появится темная тема, опция родительского контроля и усовершенствованный «режим сна». Программисты также смогли осуществить оптимизацию производительности девайсов и исправить разнообразные баги.

Планшеты iPad получат встроенную опцию, с помощью которой они смогут работать в виде второго монитора для Mac. Эти устройства также оснастят улучшенной многозадачностью и возможностью открывать разные версии одного и того же приложения.

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