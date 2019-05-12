В Астрахани произошло ДТП с участием трёх автомобилей

ДТП с участием трёх автомобилей произошло 11 мая в Астрахани на пересечении улиц Максакова и Селенского.

О случившемся стало известно из соцсети по информации местного городского паблика об авариях. Свидетели сообщили о ходе событий: согласно их словам, виновник аварии, иномарка, выехала на встречную полосу и врезалась сначала в один легковой автомобиль, потом в другой.

Итогом чуть было не стало ещё одно происшествие — все три пострадавшие машины чуть было не въехали в находящуюся рядом с дорогой опору линии электропередач, не доехав буквально нескольких сантиметров до неё.

В тройном ДТП никто не пострадал, водители предпочти не обращаться в больницу. По сообщению одной из пассажирок, все живы, но находятся в шоковом состоянии.